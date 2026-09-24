24 Setembro 2026

Arquitetos consolidam marca upcycling de roupas e acessórios em Porto Alegre

Originalidade, ressignificação e sustentabilidade compõem a tônica da Usuall Upcycling. A marca porto-alegrense de roupas e acessórios aposta no upcycling para produzir novos itens com propostas únicas e autorais. Fundada em 2024 pelos arquitetos Camila Pivetta e Leonardo Barden, a Usuall iniciou suas atividades com foco em gerar impacto social. Com peças de doações e garimpadas em brechós, a Usuall foi impulsionada pelo trabalho de Camila em um projeto de costura durante as enchentes de 2024, que resultou em um grande acervo de peças utilizadas até hoje pela loja. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira o conteúdo completo.