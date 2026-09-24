O Senac Distrito Criativo promove no dia três de outubro o RPG Experience, misturando o jogo de RPG com a língua inglesa. Com programação entre 14h e 17h, o evento contempla participantes a partir de 14 anos, ofertando o formato característico de partidas de RPG, com jogadores assumindo personagens e construindo a história coletivamente. A dinâmica que contará com a condução de um mestre na língua portuguesa propõe que os jogadores realizem as ações em inglês, sendo acompanhados por um docente para auxiliar em dúvidas e uma ficha de apoio com expressões básicas. Mais informações em tinyurl.com/33zy9wcm
No dia sete de novembro, Instituto Caldeira recebe o Ciclar - 1° encontro de donas de brechó. Propondo uma imersão com profissionais do mercado que ensinam a construir negócios. O evento é voltado para quem almeja, ou já utiliza, a moda circular de forma profissional. Com programação de 08h às 19h, a iniciativa propõe networking e conteúdos estruturados, contando com duas modalidades de ingresso. Mais informações em tinyurl.com/48ne55pk