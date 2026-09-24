misturando o jogo de RPG com a língua inglesa.

O Senac Distrito Criativo promove no dia três de outubro oCom programação entreo evento contempla participantes a partir de 14 anos, ofertando o formato característico de partidas de RPG, com jogadores assumindo personagens e construindo a história coletivamente. A dinâmica que contará com a condução de um mestre na língua portuguesa, sendo acompanhados por um docente para auxiliar em dúvidas e uma ficha de apoio com expressões básicas. Mais informações em