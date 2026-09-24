MPT-RS está com processo seletivo aberto pra formar cadastro de reserva de estágio em todas as unidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região no Estado. As inscrições vão até a próxima quarta-feira (30), com seleção feita a partir de análise de currículo. As vagas de graduação são para Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. Já na pós, é só para Direito, com cadastro de reserva em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo e Santo Ângelo. São 20 horas de trabalho semanais, bolsa de R$ 1.320 na graduação e R$ 2.640 na pós, mais auxílio-transporte e seguro contra acidentes. Saiba mais em prt4.mpt.mp.br está com processo seletivo aberto pra formar cadastro de reserva de estágio em todas as unidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região no Estado. As inscrições vão até a próxima quarta-feira (30), com seleção feita a partir de análise de currículo. As vagas de graduação são para Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. Já na pós, é só para Direito, com cadastro de reserva em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo e Santo Ângelo. São 20 horas de trabalho semanais, bolsa de R$ 1.320 na graduação e R$ 2.640 na pós, mais auxílio-transporte e seguro contra acidentes. Saiba mais em

A agência Eyxo está com processo seletivo aberto para 13 posições, em regime híbrido entre Porto Alegre e São Paulo. Do lado criativo, há duas vagas de Creative Leader e uma de Direção de Arte/Motion. Para conteúdo, as oportunidades incluem Redação pleno e sênior, Estrategista de Conteúdo, Gerente de Conteúdo, Social BI e Social Maker. Já para relacionamento e gestão, estão abertas Gerente de Contas, Community Manager e Analista de Pessoas e Cultura, com foco em Recrutamento e Seleção. A empresa também mantém um banco de talentos aberto para futuras oportunidades. As candidaturas devem ser feitas pela página de carreiras da Eyxo no link eyxo.inhire.app/vagas