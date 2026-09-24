O MPT-RS está com processo seletivo aberto pra formar cadastro de reserva de estágio em todas as unidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região no Estado. As inscrições vão até a próxima quarta-feira (30), com seleção feita a partir de análise de currículo. As vagas de graduação são para Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação. Já na pós, é só para Direito, com cadastro de reserva em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo e Santo Ângelo. São 20 horas de trabalho semanais, bolsa de R$ 1.320 na graduação e R$ 2.640 na pós, mais auxílio-transporte e seguro contra acidentes. Saiba mais em prt4.mpt.mp.br
A agência Eyxo está com processo seletivo aberto para 13 posições, em regime híbrido entre Porto Alegre e São Paulo. Do lado criativo, há duas vagas de Creative Leader e uma de Direção de Arte/Motion. Para conteúdo, as oportunidades incluem Redação pleno e sênior, Estrategista de Conteúdo, Gerente de Conteúdo, Social BI e Social Maker. Já para relacionamento e gestão, estão abertas Gerente de Contas, Community Manager e Analista de Pessoas e Cultura, com foco em Recrutamento e Seleção. A empresa também mantém um banco de talentos aberto para futuras oportunidades. As candidaturas devem ser feitas pela página de carreiras da Eyxo no link eyxo.inhire.app/vagas