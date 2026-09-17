Ponto de virada do mercado nacional

Como uma millenial que ama maquiagem, tutoriais no YouTube e os antigos blogs fizeram parte da minha rotina. Por lá, os produtos, em geral, eram sempre os mesmos: uma ou duas marcas nacionais acessíveis e muitos produtos de marcas gringas. Ao longo do tempo, esse cenário foi mudando, e, na minha percepção, a internet foi um grande ponto de virada.

As blogueiras deixaram de apenas testar e recomendar seus produtos favoritos para se tornarem grandes empreendedoras do segmento, responsáveis por transformar uma lógica de mercado e consumo. Bruna Tavares, Boca Rosa, Niina Secrets, entre tantos outros nomes que, hoje, são reconhecidos pelas suas jornadas no desenvolvimento de produtos e também de marketing.

Essa popularização se renova ao longo das gerações. Hoje, o TikTok abre uma nova frente de consumo e também redefine e impulsiona o mercado. Essas transformações do cenário nacional de beleza são tema da Página Central desta edição, mostrando que há iniciativas locais que vão das grandes marcas às independentes. Um dos assuntos é o rebranding da Panvel. Essa rede tão tradicional e conhecida por nós gaúchos está atenta às tendências. No app, por exemplo, produtos ganham um selo de 'viralizado no TikTok', mostrando a importância das redes sociais. Agora, a marca vai além, criando uma nova linha pensada para atender ainda mais à demanda das consumidoras.