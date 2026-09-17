17 Setembro 2026

Viralizou: jaqueta corta-vento domina a trend dos anos 1980

Do cenário político ao cultural, os anos 1980 marcaram não só a geração da época, mas as que vieram depois também. Na moda, as referências permanecem até hoje: jeans, blazers oversized, calças de cintura alta, ombreiras e - retornando para as vitrines mais recentemente - as jaquetas corta-vento. A década de 1980 ganhou ainda mais destaque nos últimos dias com a trend de Inteligência Artificial, que a partir de fotos atuais recria as imagens com cenários, figurinos, referências e filtros inspirados nos anos 1980. E o que começa como uma brincadeira de redes sociais, tem potencial para se transformar em oportunidade de negócio e faturamento. Afinal, o mercado da nostalgia já provou ser rentável. Marina Giongo, à frente da Cós - Moda Sustentável e Upcycling, coletivo de costura e de impacto social em Porto Alegre, é um dos exemplos. Aponte a câmera para o QR Code ao lado para confirar a matéria e o vídeo do Viralizou.