Marcas nacionais de beleza ganham espaço no mercado
Se há alguns anos falar de maquiagem ou skincare era sinônimo de marcas estrangeiras, hoje marcas locais ganham força e adeptas. A Panvel, tradicional rede farmacêutica gaúcha, tem investido cada vez mais no segmento. Adriana Vasco, Gerente Executiva de Novos Negócios da Panvel, e Rafaella Weber, Gerente de Marcas exclusivas, apresentam o mais recente movimento da marca, o lançemtno da linha 24&7
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