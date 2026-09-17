De olho nas tendências globais de beleza, marcas gaúchas investem em inovação no setor de cosméticos

Com a constante chegada de novas tendências, o mercado regional de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) vive um momento de tradução de fórmulas e aprimoramento de tecnologias. A pesquisa Panorama do Setor de Beleza e Cuidados Pessoais de 2026, feita pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), mostra que o Rio Grande do Sul é o quinto no ranking brasileiro com mais empreendimentos no setor, somando 246 empresas. Reforçando o posicionamento dentro do segmento, a rede Panvel está inclusa entre as marcas gaúchas já consagradas que optaram pelo investimento no desenvolvimento de cosméticos. Com mais de 50 % das vendas de produtos de maquiagens decorrentes da linha própria, o grupo investe em um rebranding, com novas fórmulas e identidade visual, para posicionar a antiga Panvel Make Up como Panvel 24&7. Reforçando a presença nacional, a Panvel está presente em todo o País através do e-commerce e possui lojas físicas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mirando no cuidado pessoal, a organização tem 30% de todo o portfólio de marcas exclusivas fabricado em laboratório próprio. Nova linha para atender o mercado

Dentro desse ecossistema, Adriana Vasco, gerente executiva de novos negócios da Panvel, destaca que a maquiagem possui um grande histórico de relação com o público da marca, sendo essa percepção um dos primeiros insights para o desenvolvimento da Panvel 24&7. "Entendemos que a marca precisava evoluir. Chamávamos de Panvel Make Up e vimos que era um novo momento, ela já estava madura o suficiente para mudar", conta.



Dispondo de um núcleo de pesquisas na área de tendências e inovação, o processo de desenvolvimento da nova marca incluiu o mapeamento das tendências ao redor do mundo, culminando na tradução dos resultados para o mercado brasileiro, e, de forma mais segmentada, para o Sul do País. "Dentro dessa nova proposta, queríamos criar uma marca com personalidade e que conseguisse acompanhar a mulher e a menina nos diferentes momentos da rotina . Por isso que é 24&7, 24 horas, sete dias por semana", explica Rafaella Weber, gerente de marcas exclusivas da Panvel. Visando englobar praticidade e versatilidade, a nova linha foi lançada com produtos inéditos, identidade visual renovada e moderna. "Acompanhamos as principais tendências de moda. Então, a cor do momento, a make do momento, a gente sempre tem os produtos para poder atender e endereçar esse momento que cada cliente tem no seu dia", detalha Adriana. Produtos a partir de tendências Entre os destaques da linha, o Blush Bouncy Panvel 24&7 foi desenvolvido para se adaptar a diferentes usos, conversando com a tendência mundial que é a fórmula bouncy, conhecida pela textura inovadora semelhante a uma massa de modelar.



O produto propõe a construção de camadas. "A gente pode aplicar um pouquinho do produto, espalhar bem, e então fazer um blush bem suave. Mas, caso o cliente queira carregar, pode aplicar uma quantidade maior de produto para fazer aquele blush mais marcado que também é uma tendência do momento", explica Rafaella, sobre o uso do produto.



Já o Glowfilter, descrito como um dos itens que mais se popularizaram nas redes sociais, foi desenvolvido com partículas de brilho pequenas e suaves, garantindo um acabamento natural e acetinado.



"Ela fica bem linear e flui super bem na pele", explica Rafaella, acrescentando que o produto está disponível em três cores, com uma fórmula idealizada para se adaptar a diferentes tons de pele.



A Panvel 24&7 também conta com três cores de lip tint, uma paleta de sombras, um iluminador bouncy, uma máscara de cílios com tecnologia peel off e um kit de pinceis. Foco na produção própria

Em meio a fórmulas e modas voláteis, o laboratório próprio se concretiza como um acelerador de processos, facilitando o lançamento de novos produtos através de testes e desenvolvimento ágil.



"Sentamos na bancada com o nosso time de manipulação de P&D e trabalhamos as fórmulas, ajustando e conseguindo lançar o produto mais adequado, e de forma mais rápida", compartilha Adriana, sobre o fluxo interno da organização.



O custo benefício propiciado pela produção própria permite um desenvolvimento mais detalhado e controlado, que, segundo as gerentes, tem capacidade de adquirir a melhor solução de ativos, formulação e embalagem possível, entregando um produto final de preço justo, com matérias primas do mundo inteiro.



"Conseguimos realmente trazer o melhor da tecnologia e da qualidade para as nossas fórmulas", ressalta Rafaella. Prospecções futuras Já com novos produtos a serem lançados no mercado, Rafaella explica que o setor de cosméticos, principalmente a maquiagem, exige o lançamento constante de novidades. "A maquiagem é uma categoria que pede muita novidade ao longo de todo o ano." Mesmo com essa necessidade, as gerentes revelam que produtos carros-chefes da antiga Panvel Makeup devem ser relançados sob o selo na nova marca, levando em consideração a relação que esses itens têm com os clientes de longa data da Panvel. "O cliente quer o seu blush, quer a sua máscara e seu lápis. Então, esses itens que são clássicos, a gente não deixa de ter. A gente só troca a identidade visual", pontua Adriana. Com uma estrutura que rompe as fronteiras e comercializa para todos os estados, Rafaella entende que as marcas regionais e nacionais já têm acesso a insumos para popularizar uma produção com qualidade.



"Existe aquela ideia de que o que é importado, o que vem de fora é melhor. Mas não, a gente vê muitas marcas nacionais, regionais, crescendo e ganhando relevância", destaca Rafaella.

Empresa aposta em cosméticos adaptados para o clima do Estado

A Hyllua Beauty opera desde 2022 com foco na formulação autoral voltada a peles que vivem em meio ao clima sulista

Hyllua Hussein e Elisa Kostelnaki são as sócias à frente da Hyllua Beauty

Foto: Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC Com grande cartela de produtos, a Hyllua Beauty oferta maquiagens, tendo o corretivo pelo valor de R$ 79,90, como produto destaque

Foto: Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC Com formulação autoral, a marca desenvolve itens voltados aos cuidados com a pele, focando, principalmente, no clima gaúcho

Foto: Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC Hyllua Hussein e Elisa Kostelnaki são as sócias da Hyllua Beauty

Foto: Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Com produtos de formulação autoral pensados para o público gaúcho, a Hyllua Beauty se destaca no mercado com cosméticos cruelty free e hipoalergênicos. Com quatro anos de operação, a marca busca renovar formulações para o mercado atual, com novidades na identidade visual e constante tradução de tendências na composição de produtos.

Administrada pela biomédica Hyllua Hussein, em conjunto com a economista Elisa Kostelnakia, a Hyllua Beauty opera desde 2022 com foco principal nos ativos e na qualidade de composição. Hyllua, que já atuava com atendimentos em sua clínica, idealizou a marca enquanto produzia fórmulas personalizadas para pacientes, movimento que a fez perceber potencial para iniciar sua empresa própria.

Atualmente, o negócio, que iniciou com a venda de mais de 5 mil unidades do primeiro produto de skincare em 24 horas, já expandiu seu catálogo para os nichos de perfumaria, produtos corporais e maquiagem. "Comecei a desenvolver mais produtos, a ir atrás de mais fornecedores. Foi quando entrou a parte de perfumaria, depois a maquiagem. Hoje, a nossa linha é ampla", detalha.

Formulação autoral

Como processo de destaque da marca, Hyllua aponta para o desenvolvimento de produtos. Mesmo com algumas colaborações com grandes empresas, ela propõe diferenciação do modelo de compra de fórmulas prontas oferecidas por indústrias terceirizadas, sendo ela responsável pelo desenvolvimento de todas as suas formulações."Faço todas as fórmulas. Estudo a pele das pessoas, das minhas pacientes", detalha a biomédica, acrescentando que, após a criação da formulação, ela envia para as indústrias terceirizadas que as desenvolvem em laboratório.

Para a empreendedora, é esse processo que permite que a Hyllua Beauty ofereça ao mercado produtos que possam se adaptar ao clima regional. "Sempre gosto de ver como é a pele da brasileira e também muito como é a pele da gaúcha, porque o nosso skincare é voltado para o Brasil todo, obviamente, mas o nosso mercado gaúcho é muito forte. Como aqui tem bastante chuva, tem muito calor, um clima que é bem sazonal, a pele trabalha junto com ele", detalha.

Compondo o marketing da empresa com materiais que apresentam a composição dos produtos, ela relata que o destaque na qualidade da composição agrega grande valor. "Quando a gente fala de skincare, fórmulas exclusivas como as nossas não são todas as marcas que têm", conta.

Tendências e visibilidade

Mesmo com diferentes pontos de venda, que incluem um quiosque físico no Shopping Iguatemi em Porto Alegre, e-commerce, canal direto via WhatsApp e uma rede de revendedores pelo Brasil, a empreendedora relata que existem percalços pontuais no negócio. "Ainda enxergo que o Rio Grande do Sul, por estarmos bem na ponta do País, tem algumas dificuldades. É difícil a gente competir com uma marca que foi lançada em São Paulo. Mas enxergo que isso está cada vez menor", compartilha.

A participação em eventos também ajuda a empresária a englobar tendências de diferentes regiões para o setor regional, movimento que acontece na marca através do K-beauty — mercado coreano de cosméticos e cuidados pessoais.

Para ela, os ativos coreanos são uma das tendências do momento na área da skin care, o que a fez traduzir esse conceito para os produtos da Hyllua Beauty de uma forma que funcione para peles da região. "Preciso que ele seja cientificamente comprovado que funcione, e também que a gente consiga que a pele do brasileiro e do gaúcho aceite", compartilha.

Marca de maquiagem de Santa Cruz do Sul conta com grandes indústrias do mercado nacional para expandir

Ofertando desde maquiagens até fragrâncias, a Ana Glow desenvolve produtos com apoio de indútrias terceirizadas

Hyllua Hussein e Elisa Kostelnaki são as sócias da Hyllua Beauty

Foto: Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Original de Santa Cruz do Sul, a Ana Glow é uma marca de cosméticos que oferece desde maquiagens até fragrâncias. Mesmo investindo em vendas e produção em nível nacional, a empresa acredita no potencial regional e busca manter seus processos internos e sede no Estado.

Criada pela esteticista e cosmetóloga Ana Paula Roos, a marca iniciou a partir dos atendimentos da empresária como maquiadora, ainda durante a faculdade. Após empreender com uma loja física multimarca, a Ana Paula Boutique, ela optou pelo desenvolvimento de uma linha própria.

"A minha virada de chave foi mesmo quando eu parti para marca própria. Além de conseguir criar, desenvolver os produtos, consigo ter um pouco mais de margem", compartilha.

Modelo de produção



Segundo a empreendedora, mesmo com a pretensão de manter a sede no Rio Grande do Sul, uma das características que molda a produção própria de cosméticos, principalmente de maquiagens, é a necessidade de contratação de indústrias fora do Estado.

"Tudo que consigo manter aqui, de formulação, eu tento manter aqui. Tenho duas empresas que trabalho, uma em Lajeado e uma em Encantado. Maquiagem eu não consigo, é tudo em São Paulo", conta, acrescentando que mesmo marcas de menor porte utilizam os serviços de empresas que produzem para grandes nomes do setor de HPPC brasileiro.

Desafios e varejo

Trabalhando com revendas, o maior retorno da Ana Glow provém do modelo de atacado com foco no público de lojistas, contando com revendedores próprios que realizam os contatos. No entanto, a empreendedora salienta que, em meio ao cenário do segmento no País, ela optou recentemente por investir em e-commerce.

"Nós iniciamos por um projeto um pouco mais difícil, que é o atacado para revendedores. Hoje, indicaria um foco bem forte no online. Iniciar com um projeto já online", compartilha.



Para ela, os processos do varejo são responsáveis por alguns dos maiores desafios atuais da marca. "O que mais nos dificulta internamente no Rio Grande do Sul é a questão de impostos e logística", conta.

Desenvolvimento de produto

Segundo Ana Paula, o processo de desenvolvimento da empresa inicia com a observação de brechas no mercado, a partir do contato diário com clientes na loja física. Ela define os conceitos, fragrâncias e ativos, enquanto a manipulação técnica e o envio de amostras para testes são realizados pelas indústrias contratadas.



"Eu falo 'quero um produto que contenha ácido hialurônico com essa fragrância'. Posso escolher isso, mas eu não desenvolvo a formulação", explica a empreendedora.



Nesse contexto, os produtos que se consagraram como os carros-chefes da marca são o body splash, pelo valor de R$ 69,90, e o Iluminador Corporal, disponível por R$ 89,90.

Participação em eventos

Carregando a necessidade em comum das marcas de cosméticos por renovação constante graças às tendências que estão sempre mudando, a Ana Glow aposta na participação em eventos para promover intercâmbio de informações com grandes nomes do mercado, assim como aumento de visibilidade.



"Nas feiras, a gente consegue trazer um pouco mais dessa visão pessoal. As pessoas têm interesse no seu produto, mas no online, não conhecem o físico, nunca viram" expõe.



Entre os eventos de mais importância, a empresária cita a Beauty Fair, realizada em São Paulo e conhecido como uma das maiores feiras de beleza da América.



"Quando fui expor lá no ano passado, a gente voltou com 30 contatos de distribuidores a nível Brasil", comenta.

Embalagem é diferencial de mercado

Tendo em vista as principais necessidades atuais para as empresas do segmento, ela cita as embalagens elaboradas e diferenciadas como um movimento percebido nos eventos.



"Quando a gente vai nessas feiras, a gente vê que a China está vindo diretamente para dentro dos nossos eventos. Hoje, além da formulação, os consumidores já não querem qualquer embalagem. Tem que ser uma embalagem um pouco mais diferenciada."

