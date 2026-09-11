Empreender é uma maratona? Confira o segundo episódio do videocast Pitch Stop

O segundo episódio do Pitch Stop, novo videocast do GeraçãoE, traz o esporte para o centro da conversa sobre empreendedorismo. Quais são as semelhanças entre tocar um negócio e ser um atleta de alta performance? Para responder esse e outros questionamentos, Isadora Jacoby, editora do GE e apresentadora do videocast, recebe Luis Felipe Ogro, empreendedor à frente do Ogro Bicicletas e do projeto Salve Corre, e Fernanda Berté, empreendedora que comanda o Brita Bar e Sofia Karaokê.

Mindset de atleta aplicado ao empreendedorismo

1. Visão de longo prazo: os convidados comparam a preparação para uma maratona a tocar um negócio, já que ambos exigem estratégias de longo prazo, e não apenas ações imediatistas.

2. Resiliência e sacrifícios: adaptar-se às adversidades do caminho é uma lição que pode ser trazida do esporte para os negócios. Encarar o cansaço e renunciar a alguns confortos prepara a mente de quem empreende para a rotina empresarial.

3. O corre que ninguém vê: assim como numa preparação para correr uma maratona, empreender também envolve bastidores muito menos glamurosos que apenas cruzar a linha de chegada.

Fernanda Berté: " É muito bonito cruzar uma linha de chegada, é muito bonito a emoção de pegar uma medalha, de dizer que correu uma maratona, mas é um trajeto muito complexo . Esse é um paralelo com o empreender. Parece bonito, mas nem sempre é realmente bonito. E a gente tem que saber disso."

Luis Felipe Ogro: " Quando a gente está andando de bike numa trilha muito rápido, a gente não pode olhar exatamente para o que está imediatamente na frente. Tem que olhar lá na frente . É um paralelo legal com o negócio que está crescendo muito: tu sabe o que tu quer, está mirando lá, e os problemas que estão aqui tu tem que ir passando por cima e lidando da forma que dá."