Surpreender depois de 60 anos de carreira

O último fim de semana foi marcado pelas primeiras datas do Rock in Rio, um dos principais festivais de música do mundo que acontece no Rio de Janeiro. Com um lineup diverso, o festival reuniu fãs de diversos nichos musicais e de diferentes idades. No entanto, uma das estrelas não subiu ao palco - foi o próprio palco, que era um grande telão de 107 metros de comprimento e 31,5 metros de altura. A estrutura foi um prato cheio para que os artistas explorassem também a parte visual.

Muitas discussões surgiram nas redes sociais pelos usos não muito criativos do megatelão. Na noite de segunda-feira (7), subiu ao palco um dos maiores nomes da música brasileira. Gilberto Gil, que soma mais de seis décadas de carreira. Imagina-se que, com essa trajetória, seja pouco provável levar alguma surpresa, mas Gil conseguiu. Com artes diversas que exploravam tanto as cenas que aconteciam ao vivo no balco quanto letras de músicas e fotos antigas, o uso do telão foi um show a parte, e rendeu comentários nas redes sociais. Muitas pessoas surpresas que o destaque do telão foi de um artista brasileiro de mais de 80 anos.

Muitas reflexões partem dessa constatação. Mas a principal é que sempre há tempo para inovar. É quase pretensioso pensar que a inovação é sinônimo de juventude. Talvez, justamente o constante desejo de criar, renovar e inovar tenha sido um motor para a sempre pujante carreira de Gil.