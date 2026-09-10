10 Setembro 2026

Explorar

Sua marca vale dinheiro - e pode estar desprotegida

A advogada Shayane Hermann, está entre as sócias do HPM Marcas, que oferece serviços de registro e de proteção a marcas





Empreender vai muito além de abrir as portas de um negócio, envolve também proteger aquilo que se constrói ao longo do tempo e a HPM Marcas entende o valor disso. Um dos patrimônios mais valiosos de qualquer empresa é a sua marca, imagina investir em identidade visual, marketing, uma fachada e perder tudo? É aí que entra o registro de marca, um procedimento que garante ao empreendedor o direito exclusivo de uso sobre sua identidade comercial. O que é o registro de marca?



O registro de marca é o processo pelo qual uma empresa formaliza, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a propriedade sobre um nome, símbolo ou expressão que identifica seus produtos ou serviços. Sem esse registro, qualquer concorrente pode utilizar uma marca semelhante (ou até idêntica) sem que o verdadeiro criador tenha respaldo legal para impedir a prática.



Muitos empreendedores acreditam que abrir um CNPJ já garante a proteção do nome da empresa, mas isso é um engano comum. O registro na Junta Comercial protege apenas a razão social, enquanto o registro de marca, feito no INPI, é o único instrumento que assegura a exclusividade de uso em todo o território nacional.



Ainda, o tempo de uso não garante a segurança da sua marca. Se uma nova empresa passar a usar o seu nome e registrar a marca antes de você, o direito de uso será da marca registrada, não da empresa mais antiga.



O processo de registro envolve etapas como a pesquisa prévia de viabilidade, o pedido formal de registro, o acompanhamento das publicações processuais e a resposta a eventuais exigências ou oposições. A HPM Marcas auxilia o empreendedor em todas essas fases, reduzindo riscos de indeferimento e agilizando o processo, que costuma levar entre 09 e 12 meses até a concessão final.



Dicas importantes



O registro de marca é o processo pelo qual uma empresa formaliza, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a propriedade sobre um nome, símbolo ou expressão que identifica seus produtos ou serviços. Sem esse registro, qualquer concorrente pode utilizar uma marca semelhante (ou até idêntica) sem que o verdadeiro criador tenha respaldo legal para impedir a prática.Muitos empreendedores acreditam que abrir um CNPJ já garante a proteção do nome da empresa, mas isso é um engano comum. O registro na Junta Comercial protege apenas a razão social, enquanto o registro de marca, feito no INPI, é o único instrumento que assegura a exclusividade de uso em todo o território nacional.Ainda, o tempo de uso não garante a segurança da sua marca. Se uma nova empresa passar a usar o seu nome e registrar a marca antes de você, o direito de uso será da marca registrada, não da empresa mais antiga.O processo de registro envolve etapas como a pesquisa prévia de viabilidade, o pedido formal de registro, o acompanhamento das publicações processuais e a resposta a eventuais exigências ou oposições. A HPM Marcas auxilia o empreendedor em todas essas fases, reduzindo riscos de indeferimento e agilizando o processo, que costuma levar entre 09 e 12 meses até a concessão final. 1. Registre antes de divulgar: m uitos empreendedores investem em marketing e identidade visual antes de garantir o registro. O ideal é fazer a pesquisa de viabilidade e iniciar o pedido no INPI logo no início do negócio, evitando surpresas desagradáveis no futuro. uitos empreendedores investem em marketing e identidade visual antes de garantir o registro. O ideal é fazer a pesquisa de viabilidade e iniciar o pedido no INPI logo no início do negócio, evitando surpresas desagradáveis no futuro.