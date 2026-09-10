10 Setembro 2026

Nova delicatessen em Porto Alegre aposta em sanduíches italianos com massa de pizza napoletana

Sanduíches italianos feitos com massa de pizza napoletana são a aposta da Louie’s Italian Deli (@louies_deli), nova delicatessen inspirada na cultura italiana de Nova York que abriu na rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora. O panuozzo leva apenas quatro ingredientes — farinha, sal, fermento e água — e, segundo o casal de empreendedores Érico Rabelo e Luciane D'Aviz, é uma refeição completa.



Após viverem 14 anos no exterior, entre França, Estados Unidos e, por último, Canadá durante 8 anos, muitas vezes comiam de forma rápida e em horários alternativos, o que os fez mudar a mentalidade em relação ao sanduíche, tirando-o do lugar de lanche rápido para posicioná-lo como alta gastronomia. Agora em Porto Alegre, a ideia foi oferecer uma opção gastronômica substancial e rápida para preencher lacunas de horário no comércio da Capital. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria.