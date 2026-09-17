Com o tema "Inovar é saber ver", aacontece de 21 a 25 de setembro, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Em sua 5ª edição, o evento gratuito é a grande celebração anual da Comunidade Caldeira, reunindo mais de 15 mil pessoas, 200 palestrantes nacionais e internacionais, 10 palcos simultâneos e mais de 300 atividades ao longo dos cinco dias. O acesso é feito mediante inscrição: membros da Comunidade Caldeira entram com e-mail profissional vinculado, e convidados por cupom exclusivo. Quem não faz parte da comunidade pode se inscrever na lista de espera e aguardar a liberação de novos acessos. A programação é 100% presencial, sem transmissão online. Mais informações em