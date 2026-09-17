A Unimed Porto Alegre está com inscrições abertas para a vaga de Analista de Controladoria II até o dia 24 de outubro. A vaga que prevê atuação no apoio a tomada de decisão por meio de análises financeiras, estudos de viabilidade econômica e geração de inteligência gerencial. Além do ensino superior completo em contabilidade, administração, controladoria ou finanças, a vaga exige como requisitos, vivência na elaboração de business cases, análises de viabilidade financeira e exel avançado. Mais infomações em tinyurl.com/yeyd5ab9
A Lojas Renner S.A. está com vaga aberta para o cargo de Analista de Estilo Gráfico I até o dia 5 de outubro. Com atuação em Porto Alegre pelo modelo híbrido, os principais requisitos incluem pesquisa de tendências na área do design, moda e mercado, desenvolvimento de estamparia para vestuário masculino, produção de fichas técnicas de estamparia e finalização de arquivos de estamparia. Entre os benefíios oferecidos, a empresa inclui vale-transporte, vale alimentação e descontos de colaborador nas lojas do grupo. Mais informações em tinyurl.com/23wd78cz
O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) está com processo seletivo aberto pra formar cadastro de reserva de estágio em todas as unidades da Procuradoraria Regional do Trabalho da 4ª Região no estado. As inscrições vão até 30 de setembro, com seleção por análise de currículo. As vagas de graduação abrangem os cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Tecnologia da Informação — já para pós-graduandos, é só para Direito. As posições são para trabalhar nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo e Santo Ângelo. São 20 horas semanais, bolsa de R$ 1.320 (graduação) ou R$ 2.640 (pós), mais auxílio-transporte e seguro contra acidentes. Mais informações em prt4.mpt.mp.br