a vaga exige como requisitos, vivência na elaboração de business cases, análises de viabilidade financeira e exel avançado.

está com inscrições abertas para a vaga de. A vaga que prevê atuação no apoio a tomada de decisão por meio de análises financeiras, estudos de viabilidade econômica e geração de inteligência gerencial. Além do ensino superior completo em contabilidade, administração, controladoria ou finanças,Mais infomações em