Nos dias 25 e 26 de setembro, o Teatro Unisinos, localizado na av. Dr. Nilo Peçanha, nº 1600, em Porto Alegre, receberá a 9ª edição da UXConf BR, a maior e mais tradicional conferência brasileira de UX. Com o tema "Design (i)mutável: o que fica e o que passa", a programação do evento acontecerá no formato TED, com 19 palestras de até 20 minutos, tradução simultânea em Libras em todas as apresentações e certificado enviado por e-mail ao fim do evento. O investimento para participar gira em torno de R$ 549,00 a R$ 999,00. Mais informações em uxconf.com.br
Com o tema "Quem imagina o futuro?", o CONGREGARH 2026 ocorrerá nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, no Centro de Eventos da PUCRS, na av. Ipiranga, nº 6681, em Porto Alegre. Considerado o maior evento de gestão de pessoas do sul do país, o congresso reunirá em sua programação mais de 60 palestrantes confirmados, três espaços de conteúdo simultâneos e a ExpoCongregarh, feira de negócios com marcas voltadas a soluções em gestão de pessoas, tecnologia e bem-estar nas organizações. Para mais informações, acesse congregarh.com.br