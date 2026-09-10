Programa de Estágio 2027 da CPFL Energia, uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro. As vagas são para estudantes de nível técnico e superior de todos os cursos, com previsão de formatura a partir de dezembro de 2027. A modalidade é presencial, e requer disponibilidade de 4 a 6 horas diárias. As oportunidades são em cidades de São Paulo e Rio Grande do Sul. Entre os benefícios estão auxílio-transporte e refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida e Wellhub. Inscrições em programaestagiocpfl.com.br

Estão abertas até domingo (13) as inscrições para ouma das principais empresas do setor elétrico brasileiro. As vagas são para estudantes de nível técnico e superior de todos os cursos, com previsão de formatura a partir de dezembro de 2027. A modalidade é presencial, e requer disponibilidade de 4 a 6 horas diárias. As oportunidades são em cidades de São Paulo e Rio Grande do Sul. Entre os benefícios estão auxílio-transporte e refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida e Wellhub. Inscrições em

O Cazori Café, nova cafeteria especializada em cafés especiais que vai se instalar na Rua Venâncio Aires, 1082, no Bom Fim, está com processo seletivo a caminho para montar a equipe antes da inauguração. São três oportunidades: Atendente de Copa, Atendente de Salão e Barista, todas com carga horária em escala 5x2, com uma folga aos domingos por mês. Os salários variam conforme a função, e vão de R$ 1.800,00 a R$ 2.040,00. Os benefícios incluem vale-transporte, refeição, e cesta básica. Interessados devem entrar em contato pelo Instagram @cazoricafe