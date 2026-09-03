Mais uma Expointer cheia de inspiração

Todos os anos, a equipe do GeraçãoE — assim como a do Jornal do Comércio — troca a redação pelo Parque de Exposições Assis Brasil para cobrir uma das feiras mais importantes do nosso Estado. Em 2026, não está sendo diferente. Diariamente, temos contado histórias de empreendedores e empreendedoras que têm na Expointer um dos momentos mais importantes do ano. Algumas delas, estão neste caderno, e o conteúdo completo pode ser conferido em geracaoe.com e nas nossas redes sociais.

Mais que uma cobertura, a Expointer sempre é fonte de inspiração para nós. Isso porque aqui encontramos histórias muito diversas, dos estreantes às agroindústrias que participam há decadas da feira. E todas estão juntas aqui, construindo de forma coletiva um evento tão importante.

São histórias que mostram que tradição tem sim muito a ver com inovação. Negócios preparam novidades a cada edição em busca de cativar novos clientes, mas sem abandonar a essência que proporciona o reencontro anual com um público fiel. A Expointer é um berço de lições empreendedoras. Então, empreendedor, se tiver um tempinho, te esperamos aqui em Esteio até o próximo domingo. Tenho certeza que voltará com boas histórias — e produtos.