Salame com figo e pinhão: conheça charcutaria de Guaporé presente na Expointer

Operando há cinco anos em Guaporé, a Don Cutello Charcutaria chega à 49ª Expointer buscando visibilidade e expansão no mercado. Entre as novidades na cartela de produtos, a marca aposta no salame com figo como atrativo de vendas.

Origem afetiva

Foi o desejo afetivo que motivou Patricia Cavasin, fundadora da Don Cutello Charcutaria, a empreender. A partir de técnicas familiares, como a copa feita pelo falecido sogro, ela se estabeleceu no campo e iniciou a empreitada.

"Junto com a Emater, a gente procurou conhecimento técnico e prático para isso, e começamos a pesquisar e nos informar para viabilizar", detalha.

Com foco na produção artesanal, a operação conta atualmente com uma equipe enxuta, que engloba o núcleo familiar de Patricia e um funcionário da comunidade local. "Só nos últimos dois anos que a gente saiu do município, temos um selo de inspeção federal e a nossa produção é bem artesanal, é pequeno, nosso foco é em qualidade e não em quantidade", conta.

Exposição e visibilidade

Segundo a produtora, a presença como expositora no Pavilhão da Agricultura Familiar, representa a possibilidade de angariar visibilidade e futuros negócios para a Don Cutello. "É uma loucura, porque somos pequenos e aí a gente se prepara muito ao longo dos últimos três meses. Trabalhamos com produto bem maturado, para poder trazer o melhor aqui", conta.

Entre os produtos trazidos pela marca nessa feira, ela destaca o salame com figo e o salame de pinhão, um sucesso do ano anterior. Patricia conta que a peça de salame custa em torno de R$ 18,00, mas os produtos podem ser adquiridos por quilo. Além das novidades, a marca disponibiliza seus principais carros-chefes, como o culatello, disponível por R$ 25,00.

Prospecções

Entre os principais objetivos da empreendedora, a expansão digital é a meta a ser atingida após a segunda participação na Expointer. "Queremos crescer muito nesse caminho, na venda direta para o consumidor de uma forma que chegue na casa. Então, a nossa ideia é ter um aumento de produção e de vendas, mas focar muito no consumidor final", detalha. A marca está localizada no estande 446 do Pavilhão.