Operando há sete anos, restaurante do bairro São Geraldo passa por transformação

Com sete anos de operação no bairro São Geraldo, a Casa do Vale, que se consagrou pela junção de almoço, padaria e confeitaria, aposta em uma remodelação de negócio. Com foco na comida afetiva e caseira, o empreendimento passa a operar somente como restaurante em horário de almoço, incluindo pratos à la carte e buffet.

Com atividades iniciadas em 2019, a Casa do Vale começou como um negócio familiar idealizado pela dupla de pai e filho, Oseli e Osmael Giacomolli.

Originais de Relvado, Vale do Taquari, os empreendedores buscaram incorporar ao estabelecimento um conceito que remetesse à localização, explorando o conceito afetivo com afinco. "Como se fosse uma casa da colônia, de avó e de interior. Por isso, tem essa parte de decoração que tem muita coisa da família", conta Osmael. Atualmente, graças ao investimento em marketing, a marca é conhecida nas redes sociais, acumulando quase 100 mil seguidores.

Decisões estratégicas

Após anos explorando cafeteria, confeitaria, padaria e restaurante em um único negócio, eles optaram pela mudança estratégica na operação. O principal movimento foi o encerramento do atendimento de balcão e café da tarde, concentrando o serviço apenas no almoço, com foco especial no buffet. Entre os motivos que levaram à reestruturação de segmento, Oseli aponta as mudanças de consumo. " A gente viu que o perfil do consumidor e o tipo de consumo mudou" , aponta.

Para Osmael, a cultura do emagrecimento foi um fator que diminuiu as vendas, principalmente da área da confeitaria. "A parte de confeitaria tem relação direta com um produto consumido fora de hora",compartilha o empreendedor.

Ele ainda acrescenta que a busca por uma melhor qualidade de vida foi decisiva para mudar o foco da Casa do Vale. "Trabalhar menos também, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor", comenta

Novo modelo

Mesmo com a mudança de foco, o negócio continua implementando o mesmo cenceito central no ambiente, como explica Osmael. " A ideia é que, para o cliente, seja uma coisa mais afetiva. Quando ele entrar no lugar, ele vai ter essa memória na comida", detalha.

Nesse novo modelo, o buffet custa entre R$ 34,00 e R$ 40,00 e oferece sopa ou feijoada diariamente, junto a diversos tipos de saladas e pratos quentes, acrescentados a cerca de sete a oito tipos de sobremesas preparadas pela confeitaria própria.

O empreendimento passa a focar o serviço apenas no almoço, com foco especial no buffet Casa do Vale/Divulgação/JC

Como principal alvo de investimentos para o funcionamento do buffet, os empreendedores destacam a compra de carnes. "É o produto de custo mais caro", aponta Osmael, acrescentando que, mesmo assim, o novo formato exige menos aportes para insumos do que o anterior.

Até o momento, a operação tem tido um bom retorno do público, sendo necessário englobar novas estratégias para expandir o espaço. "Estamos estudando para comprar algumas mesas, porque a gente tem uma parte externa", compartilha Osmael.

Mesmo com a mudança, o estabelecimento continua ofertando suas tradicionais tortas por encomenda.

Prospecções futuras

Para o futuro do empreendimento, a dupla não descarta uma volta para o funcionamento antigo, ou, até mesmo, um novo negócio. "A gente não se desfez do maquinário, está tudo guardado", conta Oseli.

Para ele, são mudanças como a recém realizada que caracterizam necessidades de todos os empreendimentos. "Tem que adequar as novas realidades e mudar o formato, pivotar o negócio, porque sempre muda, toda hora. Foi o que a gente fez, a gente mudou um negócio para tentar acompanhar uma realidade."

Endereço e horário de funcionamento