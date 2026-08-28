Está no ar: primeiro episódio do Pitch Stop, novo videocast do GE, discute comunidade e concorrência

O primeiro episódio do Pitch Stop, novo videocast do GeraçãoE, está no ar. A primeira parada é para discutir a diferença entre comunidade e concorrência: quem empreende no mesmo segmento é rival ou aliado? Para debater o tema, Isadora Jacoby, editora do GeraçãoE e hostess do Pitch Stop, recebe Letícia Souza, sócia da Rocambolo Atelier de Doces, e Guert Schinke, nome à frente da Baden Torrefação.

Confira os highlights do episódio:

• Gestão de pessoas: Guert destaca que lidar com a harmonia das equipes e o humor dos clientes é um dos maiores desafios e desgastes de um negócio.

• Perda do foco operacional: Letícia relata que, embora tenha começado pelo amor à cozinha, hoje a sua atuação precisa ser inteiramente estratégica e voltada a melhorar processos e infraestrutura para a equipe, restando pouco tempo para fazer os bolos de fato.

• Fortalecimento de quem começa: Guert exemplifica a união entre empreendedores contando que já cedeu sacas de café verde para concorrentes que estavam sem estoque para torrar.

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Letícia Souza: "A primeira comunidade que a gente tem que criar é a nossa equipe."

Letícia Souza, sócia da Rocambolo Atelier de Doces Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Guert Schinke: "Quanto mais gente trabalhar com os cafés de qualidade, é melhor para todo mundo, porque aí o público começa a ficar mais exigente e todo mundo se alavanca."

Guert Schinke, sócio da Baden Torrefação Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Veja o episódio completo: