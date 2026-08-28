Feira reúne pequenos produtores neste sábado no Instituto Ling

Promovendo atividades gastronômicas, culturais e educativas, a 7ª edição da Nós Feira acontece no próximo sábado (29), das 11h às 19h, reunindo insumos gastronômicos e artesanais apresentados por 25 pequenos produtores de diferentes regiões do Estado. O evento acontece no Instituto Ling, em Porto Alegre, e visa impulsionar a interação entre consumidor e produtor.
Com idealização de Paulo Ceratti e Mariana Rosa, empreendedores da Canto Queijaria, a proposta é contemplar o êxodo urbano através de jovens que optaram pela volta ao campo, resultando no resgate de produções artesanais e fortalecimento da economia local.
Com idealização de Paulo Ceratti e Mariana Rosa, empreendedores da Canto Queijaria, a proposta é contemplar o êxodo urbano através de jovens que optaram pela volta ao campo, resultando no resgate de produções artesanais e fortalecimento da economia local.
Entre os artigos apresentados e comercializados por esses produtores, os queijos, vinhos, doces e charcutarias ganham destaque, com produtos de origem voltada à sustentabilidade, identidade territorial, fortalecimento da economia local e saúde coletiva.
A programação também integra a participação do chef convidado, Maurício Olmi, assim como oficinas educativas para fortalecer os conhecimentos nas áreas dos queijos artesanais, cafés especiais e azeites de oliva extravirgem, três importantes frentes da gastronomia do Estado. Ofertando degustações guiadas, estão confirmados nesses momentos Guert Schinke, sócio-fundador da Baden Cafés Especiais, Paulo Ceratti, à frente da Canto Queijaria e Isabel Kasper Machado, professora de Gastronomia da UFCSPA.
A programação também integra a participação do chef convidado, Maurício Olmi, assim como oficinas educativas para fortalecer os conhecimentos nas áreas dos queijos artesanais, cafés especiais e azeites de oliva extravirgem, três importantes frentes da gastronomia do Estado. Ofertando degustações guiadas, estão confirmados nesses momentos Guert Schinke, sócio-fundador da Baden Cafés Especiais, Paulo Ceratti, à frente da Canto Queijaria e Isabel Kasper Machado, professora de Gastronomia da UFCSPA.