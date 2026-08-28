28 Agosto 2026

Agenda

Feira reúne pequenos produtores neste sábado no Instituto Ling

A 7° edição da Nós Feira celebra a gastronomia e o fazer artesanal do Estado

a 7ª edição da Nós Feira acontece no próximo sábado (29), das 11h às 19h, reunindo insumos gastronômicos e artesanais apresentados por 25 pequenos produtores de diferentes regiões do Estado. O evento acontece no Instituto Ling, em Porto Alegre, e visa impulsionar a interação entre consumidor e produtor.



Com idealização de Paulo Ceratti e Mariana Rosa, empreendedores da Canto Queijaria, a proposta é contemplar o êxodo urbano Promovendo atividades gastronômicas, culturais e educativas,, das 11h às 19h, reunindo insumos gastronômicos e artesanais apresentados por. O evento acontece no Instituto Ling, em Porto Alegre, e visa impulsionar a interação entre consumidor e produtor.Com idealização de Paulo Ceratti e Mariana Rosa, empreendedores da Canto Queijaria, a proposta é contemplar o êxodo urbano através de jovens que optaram pela volta ao campo , resultando no resgate de produções artesanais e fortalecimento da economia local. , resultando no resgate de produções artesanais e fortalecimento da economia local.