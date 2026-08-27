Renovação é sempre o caminho

Chegamos a 11 anos de GeraçãoE. É incrível como, ao longo dos anos, o GE sempre seguiu dedicado ao propósito de fomentar o empreendedorismo, dar espaço e voz a quem está à frente de negócios e faz a economia gaúcha acontecer. Mas manter a essência não significa estagnação: passar da primeira década exige adaptação, compreensão das mudanças e constante renovação para acompanhar as transformações e manter a relevância.

Nesse contexto, mudar significa, inclusive, manter o propósito vivo. Pode parecer paradoxal, mas o GeraçãoE surgiu, em 2015, como uma plataforma digital, atenta às novas linguagens e com a proposta de oxigenar a forma de falar de negócios. Contar as histórias dos empreendedores e empreendedoras do Rio Grande do Sul em diferentes plataformas — no jornal impresso, diariamente em geracaoe.com, em vídeo nas redes sociais — faz parte da rotina da equipe do GE desde o primeiro dia.

Agora, renovamos mais um canal para dialogar com os empreendedores. A partir de amanhã, o Pitch Stop chega ao YouTube e Spotify do Jornal do Comércio como uma das novas apostas do JCast. Mais que um videocast, a ideia é proporcionar uma parada para quem empreende. Uma parada na rotina para refletir sobre os desafios, as conquistas e as mudanças, já que os bastidores dos negócios não cabem em um pitch de poucos minutos. Deixo o convite para embarcar conosco nessa nova parada e agradeço a audiência que, junto com o GeraçãoE, sempre esteve disposta a acompanhar as transformações e fomentar a economia gaúcha.