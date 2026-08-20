Balanço e projeção para o novo ano

Aqui no GeraçãoE, já estamos entrando no clima de festa. Isso porque, na próxima quinta-feira, celebraremos 11 anos de publicação. Foram diversos negócios, empreendedores e empreendedoras que já passaram pelas páginas do GE. Enquanto preparamos as novidades para marcar os 11 anos, fica a reflexão de como esses momentos podem servir de incentivo para reavaliar a rota.

Se no dia a dia é difícil parar um momento para ver o que está funcionando, o que pode melhorar, quais iniciativas manter, quais deixar no passado, esses marcos como um aniversário podem ser uma oportunidade para reavaliar os caminhos. Se a rotina nos exige um ritmo constante, essas datas convocam para uma pausa e reflexão . É comum que a virada de ano ou de semestre proporcione um sentimento similar. Mas fato é que não dá para verificar se as metas estão indo bem apenas uma vez por ano.

Colocar na rotina, seja nas datas comemorativas ou em uma periodicidade estipulada, momentos para ver se os rumos escolhidos são os mais promissores é fundamental. Por aqui, estamos vivendo esses dias: lembrando dos projetos legais que fizemos nessa década mais um, avaliando quais os melhores caminhos daqui para frente e, principalmente, como manter a essência, o propósito, ao longo dos anos.

Já deixo o convite para os nossos assíduos leitores acompanhem as novidades, compartilharem suas percepções, as saudades e o que gostariam de ver mais por aqui. Mais um ano novo de muito empreendedorismo está batendo na nossa porta.