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20 Agosto 2026

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Cinco dicas de decoração para um mercado em expansão

Confira os insights de Stela Liz Machado Nogara, gerente do setor de Projetos da LYX Construtora

À medida que os apartamentos compactos ganham espaço no mercado imobiliário brasileiro, cresce também a importância de projetos de interiores que valorizem a funcionalidade e o bem-estar dos ambientes. Um dos desafios encontrados é unir a praticidade e a funcionalidade de cada cômodo, sem gastar muito. Para isso, soluções como móveis proporcionais ao ambiente, cores claras, integração dos espaços, cortinas leves, espelhos e o uso de nichos e prateleiras nas paredes ajudam a ampliar a sensação de espaço e otimizar a rotina.



Cada vez mais os jovens têm o sonho de conquistar o seu primeiro imóvel. Segundo levantamento do Grupo Quinto Andar, os brasileiros da geração Z lideram o sonho da casa própria no País. O estudo revela que 50% dos jovens nascidos entre 1997 e 2010 pretendem comprar o primeiro imóvel, percentual maior que a média nacional com o mesmo objetivo, em 41%. Seguido estão os Millennials (nascidos entre 1981 e 1996) com 45%, Geração X (1965 e 1980), com 44%, e Baby Boomers (1946 e 1964), com 32%.



Segundo Stela Liz Machado Nogara, gerente do setor de Projetos da LYX Construtora, algumas escolhas fazem toda a diferença para aproveitar melhor cada metro quadrado. A especialista reúne cinco orientações para transformar ambientes pequenos em espaços práticos e acolhedores.



1. Aposte em cores claras e iluminação bem distribuída

Paredes claras, cortinas leves e uma boa iluminação ajudam a ampliar visualmente os ambientes e deixam o apartamento mais aconchegante.