Experiência é estratégia para mercado fitness

A educadora física Fernanda Bonotto tem mais de 20 anos de atuação no mercado de saúde e bem-estar em Porto Alegre e recentemente ingressou em um nicho que vem crescendo: o de academia boutique, com a abertura do Umove, um espaço de pilates e pole fitness. O novo empreendimento dá continuidade a um movimento que já faz parte da vida da educadora e empresária há mais de 10 anos. Além de empreender na Capital com as duas modalidades, Fernanda também já empreendeu no Litoral. A partir dessa trajetória, ela compartilha três dicas para quem quer empreender no mercado fitness.

1 — Foque na experiência do aluno

Pessoas não permanecem em lugares onde não se sentem acolhidas e pertencentes. Ninguém quer ser mais um número na lista de alunos: cada vez mais, as pessoas querem ser recebidas, ouvidas e sentir que fazem parte de uma comunidade com um objetivo em comum. Uma boa recepção, um ambiente agradável, conhecer cada aluno pelo nome e demonstrar que você se importa com a pessoa , fazem toda a diferença na retenção de clientes. Nesse sentido, as academias boutique ganham cada vez mais espaço, por oferecerem esse atendimento exclusivo e personalizado, tão buscado atualmente.

2 — Ofereça uma solução completa

Hoje em dia, tempo é um ativo muito valioso, por isso poder resolver coisas enquanto treina virou um luxo. Imagine consultar uma nutricionista e já sair de lá com as marmitas personalizadas que ela indicou, no mesmo ambiente de treino. Ou ainda não ter tempo para preparar aquele lanche estratégico, mas saber que o local do treino oferece barras de proteína ou porções avulsas de whey protein. Não seria ótimo poder comprar sua roupa fitness no mesmo espaço onde você treina? Vivemos a era da economia de tempo , e reunir várias soluções em um mesmo local, ou bem próximo dele, é um grande atrativo para os alunos, que buscam cada vez mais praticidade. Por isso, localização e parcerias estratégicas são ingredientes fundamentais para quem quer ter sucesso no mercado fitness.

3 — Não queira abraçar tudo: seja estratégico