Dia do solteiro: bar em Porto Alegre promove pitch do amor 

Vidas solteiras importam? Quando se é o único solteiro da roda de amigos, sim. Sempre tem aquele amigo que quer ser o cupido, e tem alguém para apresentar. E, agora, ele vai ter essa oportunidade. Celebrando o Dia do Solteiro, comemorado em 15 de agosto, o evento Date My Friend, realizado pelo aplicativo de relacionamentos Inner Circle, promoverá em três cidades brasileiras - Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo - encontros inspirados na trend pitch my friend, formato viralizado nas redes sociais. A ideia consiste em transformar a apresentação de solteiros em um pequeno show ao vivo.

Os solteiros interessados devem se inscrever e indicar um amigo para apresentá-los ao público, como um pitch. No dia, os solteiros assistem à apresentação no palco. Durante o pitch, cabe tudo: fotos, histórias, green flags, e todos os argumentos possíveis para provar que o amigo merece um date.

O evento, realizado com apoio do Taste Test, acontecerá no Wills Bar do bairro Auxiliadora. Em nota, o gerente de marketing do Inner Circle, Ramone Gigliotti, disse que a ação é uma oportunidade criativa e divertida de criar conexões ao vivo, além de ser apresentado pelo olhar de alguém que realmente conhece o pretendente.

Durante o evento, um host conduz as apresentações e o público acompanha, podendo acessar o perfil dos participantes no Inner Circle por QR codes exibidos na tela. Se houver interesse, a conversa pode começar no próprio evento e continuar no after do evento, no qual todos terão direito a um welcome drink.

Endereço e inscrições