Quando a inspiração é a própria história

Tomar a decisão de abrir um negócio vem com muitas dúvidas. O caminho a seguir e em qual segmento apostar são pontos de partida. Mas, para muitas pessoas, a resposta para esse questionamento está na própria história. Nesta edição, contamos duas histórias muito distintas, mas que têm um eixo em comum: a inspiração na trajetória familiar. Na Página 6, falamos sobre os 40 anos da Biamar, tradicional malharia de Farroupilha que passa pelo processo de sucessão familiar. Já na Página 8, uma aspirante a empreendedora de apenas 15 anos mostra como a história da avó na gastronomia foi importante para que, ainda na adolescência, transformasse um hobby em negócio.

É claro que são histórias específicas, em que a veia empreendedora atravessa gerações e serve de combustível para que os mais jovens trabalhem para dar continuidade a esses legados, seja à frente de um negócio tradicional ou abrindo novos caminhos, como é o caso da jovem Maria Amélia, que comanda o Brownie da Memé. Mas mesmo que o empreendedorismo não tenha feito parte da história de pais, mães ou avós, buscar inspiração no percurso trilhado por gerações anteriores pode trazer insights sobre valores, estratégias e até produtos que valem a pena. Para comemorar os 40 anos, a Biamar lançou uma blusa que emula a primeira peça produzida pela malharia. Poderia ter sido um design mais contemporâneo ou uma tendência da próxima estação, mas foi justamente na história que a marca encontrou uma conexão com o presente.