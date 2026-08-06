Mãe e filho abrem restaurante que mistura diferentes culturas em Porto Alegre

A experiência familiar e a mistura de culturas gastronômicas formam o conceito que move o Mescla Restaurante (@mescla.poa) . Operando desde maio na avenida Mariland, em Porto Alegre, o estabelecimento aposta na fusão entre técnicas gastronômicas de diversos locais e experiências afetivas da família.

Marcela Gomes, 43 anos, e Eduardo Gomes, 26 anos, mãe e filho, administram o Mescla. Mais do que um negócio familiar, o estabelecimento representa a realização do sonho de Eduardo na gastronomia.