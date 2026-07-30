Júlia Fernandes

Repórter Júlia Fernandes Repórter

30 Julho 2026

Ao Leitor

Mudanças possibilitam novas oportunidades

A criatividade, a disposição para assumir riscos e a busca por eficiência fazem com que empresas cresçam, se adaptem e encontrem novos caminhos para gerar valor





Temos acompanhado a velocidade com que a tecnologia vem redefinindo setores inteiros da economia. Novos modelos de negócio surgem para resolver problemas antigos, enquanto empreendedores mostram que é possível inovar até mesmo Na jornada empreendedora, identificar oportunidades e encontrar soluções para desafios que fazem parte do dia a dia das pessoas e de outros negócios é um dos principais pilares. A criatividade, a disposição para assumir riscos e a busca por eficiência fazem com que empresas cresçam, se adaptem e encontrem novos caminhos para gerar valor.Temos acompanhado a velocidade com que a tecnologia vem redefinindo setores inteiros da economia. Novos modelos de negócio surgem para resolver problemas antigos, enquanto empreendedores mostram que é possível inovar até mesmo em segmentos considerados tradicionais, reforçando uma característica essencial do empreendedorismo: a capacidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento.



Nesta edição, olhamo para um setor estratégico para qualquer empresa: a energia elétrica. Muito além de representar um dos principais custos da operação de muitos negócios, ela se tornou um espaço fértil para a inovação. Startups gaúchas estão desenvolvendo soluções que utilizam Inteligência Artificial, análise de dados, automação e novas tecnologias para tornar o consumo mais eficiente, reduzir desperdícios e proporcionar economia a empresas de diferentes portes. Trazemos cases que entendem que eficiência e sustentabilidade caminham juntas e que as grandes transformações começam, muitas vezes, com uma ideia simples colocada em prática. Nesta edição, olhamo para um setor estratégico para qualquer empresa: a energia elétrica. Muito além de representar um dos principais custos da operação de muitos negócios, ela se tornou um espaço fértil para a inovação. Startups gaúchas estão desenvolvendo soluções que utilizam Inteligência Artificial, análise de dados, automação e novas tecnologias para tornar o consumo mais eficiente, reduzir desperdícios e proporcionar economia a empresas de diferentes portes. Trazemos cases que entendem que eficiência e sustentabilidade caminham juntas e que as grandes transformações começam, muitas vezes, com uma ideia simples colocada em prática.