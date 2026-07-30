Assumida por Elenice Duarte e seu marido em 2022, o negócio passou por altos e baixos e busca se reinventar todos os dias para manter a clientela - um esforço diário que se reflete nos mais de 30 mil salgados vendidos aos finais de semana. A padaria de bairro conta com alguns diferenciais, entre eles, entregar encomendas de salgados em tempo recorde. Quem aparece na Fênix pode levar centenas de quitutes - todos fritos na hora -, em questão de minutos. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e leia a matéria completa.
Padaria em Viamão vende mais de 30 mil salgados aos fins de semana
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