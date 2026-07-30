Padaria em Viamão vende mais de 30 mil salgados aos fins de semana

Assumida por Elenice Duarte e seu marido em 2022, o negócio passou por altos e baixos e busca se reinventar todos os dias para manter a clientela - um esforço diário que se reflete nos mais de 30 mil salgados vendidos aos finais de semana.

A padaria de bairro conta com alguns diferenciais, entre eles, e

ntregar encomendas de salgados em tempo recorde.