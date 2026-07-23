Do online para o físico: empreendedoras abrem padaria artesanal no entorno da Redenção

Pães de longa fermentação, esfirras, focaccias, cookies e o famoso Canelinha. Essas são algumas das opções da nova padaria artesanal que abriu as portas há cerca de um mês, na avenida Venâncio Aires, no bairro Farroupilha. Apesar da loja física estar aberta há apenas algumas semanas, a

Boule Pane Padaria Artesanal

nasceu no fim de 2024. O negócio é comandado pelas noivas Victória Fonseca e Júlia Cabral. Formadas em Gastronomia, a história do casal começa em uma padaria de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e leia a matéria completa.