As novas gerações e as transformações no consumo

Nesta edição, apresentamos no GeraçãoE um recorde da pesquisa desenvolvida pelo Jornal do Comércio em parceria com a Pucrs que mostra tendências e insights sobre o comportamento da parcela mais jovem da população gaúcha. Cada geração tem um modo de consumir, que está amplamente conectado com as possibilidades tecnológicas daquele momento.

No entanto, vivemos um período em que temos quatro gerações com poder de compra no mercado, e isso precisa ser um ponto de reflexão para os empreendedores. Não é preciso atingir todos da mesma forma, mas ter ciência de que, d os Baby Boomers à Geração Z, cada geração exige do mercado diferentes demandas é importante para saber o que está em jogo quando se opta por determinado modelo de venda. Na pesquisa apresentada nas próximas páginas, mostramos a diferença entre quem é mais familiarizado com a tecnologia desde cedo e quem só entrou em contato com esses avanços na vida adulta. Mas, mesmo com essa diferença, um ponto ainda prevalece: a experiência.