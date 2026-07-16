Empreendedoras inauguram ecossistema de fomento a negócios femininos na Zona Sul

Localizada na Zona Sul de Porto Alegre , a recém-inaugurada Casa Viva busca operar como um ecossistema de convivência, colaboração e crescimento , sob um viés de impulsionamento feminino. Funcionando através de três frentes, a arte, o bem-estar e as conexões, o novo ambiente de encontro para comunidades tem um propósito, em que tanto o empreendedorismo quanto essas três frentes se conectem de forma orgânica . Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria completa.