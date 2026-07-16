Localizada na Zona Sul de Porto Alegre, a recém-inaugurada Casa Viva busca operar como um ecossistema de convivência, colaboração e crescimento, sob um viés de impulsionamento feminino. Funcionando através de três frentes, a arte, o bem-estar e as conexões, o novo ambiente de encontro para comunidades tem um propósito, em que tanto o empreendedorismo quanto essas três frentes se conectem de forma orgânica. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria completa.
Empreendedoras inauguram ecossistema de fomento a negócios femininos na Zona Sul
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