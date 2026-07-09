Sempre tem mercado para o que é bem feito

Tecnologia, Inteligência Artificial, inovação, tendências. Essas palavras fazem parte do dia a dia da maior parte dos empreendedores — e também dos conteúdos que publicamos aqui no GeraçãoE. No entanto, nesta edição, fomos na contramão: falamos de negócios que preservam ofícios que estão cada vez mais raros e que têm como eixo o fazer manual.

São empreendedores que carregam a tradição e o propósito de manter vivo o seu ofício, seja ele costurar, engraxar ou consertar sapatos. As histórias são inspiradoras e têm lições para negócios de diversos segmentos. Um ponto que chama atenção nos relatos é o compromisso com a qualidade do serviço. Pode parecer óbvio falar que entregar um trabalho bem feito é fundamental. Mas esse aspecto é, muitas vezes, relativizado em nome da agilidade. Trazer a qualidade como um diferencial garante um selo, fideliza clientela e, talvez, seja a chave para a longevidade, como mostram as histórias contadas na Página Central.