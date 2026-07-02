Operando há 110 anos, hotel de Canela investe R$ 1,5 milhão em revitalização

Quatro gerações e uma história centenária fazem do Grande Hotel Canela um dos pilares do turismo na Serra Gaúcha. Isso porque o negócio foi criado pelo fundador de Canela, João Corrêa Ferreira da Silva, ao lado da esposa, Luiza Burmeister Corrêa. O hotel, fundado em 1916, celebra o marco de 110 anos com uma revitalização da fachada e da área da piscina, com investimento de R$ 1,5 milhão.

Hoje na quarta geração, o Grande Hotel Canela tem a direção executiva de Paula Krause Corrêa, direção financeira de Luiz Eduardo Corrêa Homem de Carvalho e Adriana Corrêa Homem de Carvalho na diretoria de relacionamento estratégico. Paula conta que a decisão por revitalizar a área da piscina do hotel tem como objetivo renovar a estética do espaço sem perder a essência. "Tinha uma linguagem mais integrada com essa arquitetura dos anos 1990, mas pensamos em trazer um novo capítulo. Vai ser um marco de uma arquitetura mais contemporânea no hotel", conta Paula, destacando as transformações ao longo de 100 anos. " De lá para cá, o hotel foi crescendo. Hoje, temos a construção antiga, que chamamos de casarão, que é usada para projetos culturais, eventos mais temáticos." Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira.