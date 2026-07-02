02 Julho 2026

Explorar

O que o mercado de luxo pode ensinar para quem empreende

Quando se fala em luxo, a imagem que costuma surgir é a de produtos raros, marcas centenárias e consumidores de alta renda. Mas essa é apenas uma parte da história. Mais do que uma categoria de mercado, o luxo pode ser compreendido como um sistema de geração de valor baseado em significado, reputação, excelência e experiência. Por isso, seus princípios vêm despertando interesse crescente em setores tão diversos quanto tecnologia, mercado financeiro, saúde, educação e serviços.



Fundador da Notório Estratégia & Reputação, Lucas Dalfrancis estuda as estratégias utilizadas pelas marcas mais valiosas do mundo e compartilha os conceitos da inteligência do mercado de luxo com executivos e empresários brasileiros. Segundo ele, os fundamentos que sustentam essas organizações são menos sobre sofisticação e mais sobre estratégia. A seguir, algumas lições que podem ser aplicadas por empreendedores de qualquer porte e segmento.



1. Pare de competir apenas por preço



Negócios que disputam mercado exclusivamente pelo menor valor acabam entrando em uma guerra sem vencedores. Marcas admiradas constroem diferenciação antes de discutir preço.



2. Transforme técnica em energia



Produtos podem ser copiados. Experiências, dificilmente. Cada interação deve gerar lembrança, emoção e conexão.



3. Construa valor percebido



As pessoas não compram apenas o que um produto faz. Compram o que ele representa. Reputação, confiança, design, história e consistência influenciam diretamente a percepção de valor.



4. Seja coerente em todos os pontos de contato



Não existe posicionamento forte quando o discurso é um e a experiência é outra. Todos os pontos de contato precisam transmitir a mesma mensagem.



5. Conheça o DNA do cliente



Compreender hábitos, desejos e expectativas permite criar ofertas mais relevantes e relacionamentos mais duradouros.



6. Faça menos, mas faça melhor



Nem sempre crescer significa lançar mais produtos ou serviços. Muitas vezes, significa concentrar energia naquilo que realmente gera valor.



7. Invista em reputação antes de investir em promoção



Publicidade gera visibilidade. Reputação gera preferência. Empresas admiradas entendem que confiança é um ativo construído ao longo do tempo.



8. Valorize a escassez como raridade



Nem tudo precisa estar disponível para todos o tempo todo. Quando autêntica, a escassez aumenta percepção de valor, desejo e relevância.



9. Entenda que marca é um ativo, não um departamento



As organizações mais valiosas do mundo não tratam marca como uma responsabilidade exclusiva do marketing. Marca é resultado da soma entre estratégia, cultura, produto, atendimento e reputação.