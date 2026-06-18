Copa do Mundo é oportunidade para negócios

Não tem jeito, o período de Copa do Mundo impacta a rotina dos negócios. Se antes da competição começar pensava-se que, pelo horário dos jogos, o mundial não mexeria com a rotina das pessoas, com uma semana de Copa do Mundo podemos dizer que, sim, o clima é de busca pelo hexa.

Bolões, trocas de figurinhas, reunião para ver os jogos: tudo isso causa um frisson que pode impactar os negócios — de forma positiva. Nesta edição, mostramos alguns dos diversos negócios que pensaram ações especiais para o período, surfando na onda de um dos momentos que mais movimenta a rotina de bares e restaurantes.

Aqui no Rio Grande do Sul, os meses de junho e julho são marcados pelas baixas temperaturas e, consequentemente, por uma aderência maior aos serviços de delivery, com o público priorizando ficar em casa. Com a Copa do Mundo, reuniões entre amigos para assistir aos jogos leva grupos para as ruas, criando uma oportunidade de tornar um mês de baixa em alta temporada.

Ainda há bola para rolar dentro e fora de campo. Quem não preparou uma ação especial ainda pode pensar de que forma o período pode ser promissor para o seu negócio, seja com algo que estimule vendas, capte novos clientes, ou até com ações internas, de endomarketing, engajando o time em iniciativas que, por meio da temática da Copa do Mundo, fortaleçam o espírito de equipe e o clima positivo da empresa. Fato é que não dá para ficar alheio. Os próximos dias serão tomados pelo futebol e pelo clima de festa.