O que não pode ficar em segundo plano em um negócio de gastronomia

Atuando em Porto Alegre e Canoas, o Kampeki, restaurante de gastronomia japonesa, consolidou-se tanto no presencial quanto no delivery. Hoje, são mais de 500 tele-entregas por noite entre as duas cidades. O negócio é comandado por Zuhair Baja, fundador da marca. Uma das apostas para diferenciar o negócio é o sistema Omakase, traduzido como "deixo aos seus cuidados", em que o chef prepara uma experiência personalizada para o cliente conforme a sazonalidade e os melhores insumos. Com 150 colaboradores, Zuhair compartilha dicas que aprendeu com o crescimento do negócio e que, muitas vezes, ficam em segundo plano para quem empreende.

1. Invista na cultura organizacional e no desenvolvimento de pessoas

Tem uma frase que fiz que é olho do dono engorda o boi. Mas acredito que enquanto o negócio depender do dono, é porque não desenvolveu a cultura necessária para conseguir expandir e melhorar. Mostrar que as pessoas podem se desenvolver é algo que, hoje, a maioria dos empreendedores não enxerga, acha que as pessoas têm que vir prontas. O ponto é desenvolver a cultura para que a equipe entregue sem que você precise estar 100% do tempo ali dentro.

2. Priorize o marketing como pilar e

Ter uma estratégia de marca e posicionamento é tão importante quanto ter um operacional bem organizado. As pessoas deixam o marketing para segundo plano, mas é o que impulsiona o negócio. Eu dou tanta importância para o marketing, porque preciso dele para transmitir o que o cliente vai receber aqui dentro do restaurante, preciso que ele tenha desejo que vir consumir aqui ou pedir o delivery.

3. Estabeleça rituais de alinhamento e metas claras