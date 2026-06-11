O que não pode ficar em segundo plano em um negócio de gastronomia

Atuando em Porto Alegre e Canoas, o Kampeki, restaurante de gastronomia japonesa, consolidou-se tanto no presencial quanto no delivery. Hoje, são mais de 500 tele-entregas por noite entre as duas cidades. O negócio é comandado por Zuhair Baja, fundador da marca. Uma das apostas para diferenciar o negócio é o sistema Omakase, traduzido como "deixo aos seus cuidados", em que o chef prepara uma experiência personalizada para o cliente conforme a sazonalidade e os melhores insumos. Com 150 colaboradores, Zuhair compartilha dicas que aprendeu com o crescimento do negócio e que, muitas vezes, ficam em segundo plano para quem empreende.
1. Invista na cultura organizacional e no desenvolvimento de pessoas
Tem uma frase que fiz que é olho do dono engorda o boi. Mas acredito que enquanto o negócio depender do dono, é porque não desenvolveu a cultura necessária para conseguir expandir e melhorar. Mostrar que as pessoas podem se desenvolver é algo que, hoje, a maioria dos empreendedores não enxerga, acha que as pessoas têm que vir prontas. O ponto é desenvolver a cultura para que a equipe entregue sem que você precise estar 100% do tempo ali dentro.
2. Priorize o marketing como pilar e
Ter uma estratégia de marca e posicionamento é tão importante quanto ter um operacional bem organizado. As pessoas deixam o marketing para segundo plano, mas é o que impulsiona o negócio. Eu dou tanta importância para o marketing, porque preciso dele para transmitir o que o cliente vai receber aqui dentro do restaurante, preciso que ele tenha desejo que vir consumir aqui ou pedir o delivery.
3. Estabeleça rituais de alinhamento e metas claras
A partir do momento que estruturei um departamento de Recursos Humanos muita coisa mudou. Ter um plano de cargos e salários, dar suporte, é muito importante. E também estabelecer rituais. Antes de abrir a casa, todos os dias, temos o briefing. No delivery, também temos sempre a introdução de problemas que aconteceram, elogios que precisam ser falados, ajustes, novidades no cardápio. Ter rituais faz desenvolver mais a cultura. Também é preciso ter uma meta exposta. Tem que deixar claro onde a empresa quer chegar. Se não é claro para ti, como tu vais direcionar as outras pessoas? Será que elas sabem onde querem estar daqui cinco anos? Profissionalmente, muitas pessoas não têm isso de forma palpável. Então, deixar claro para as pessoas que atuam contigo onde tu queres chegar e onde tu colocarias elas é muito importante.