Casa nova e ainda mais conexão com a inovação

Nesta semana, vivemos um momento histórico no Jornal do Comércio. Aos 93 anos, o JC passa integrar o ecossistema de inovação do Tecnopuc. Desde 1968, a redação ocupava o número 1282 da avenida João Pessoa. Agora. Agora, o bairro Farroupilha abrigará o parque gráfico do Jornal do Comércio, enquanto o restante da operação passa a fazer parte de uma das principais comunidades de inovação do País.

raio-X do Tecnopuc A mudança reflete um movimento do Jornal do Comércio em busca de conectar-se, cada vez mais, com a inovação, trazendo para a comunicação e para o jornalismo de credibilidade quase centenário do JC os pilares tecnológicos que movem o Tecnopuc. Nós, da equipe do GeraçãoE, celebramos essa mudança fazendo um, ilustrando o porquê do espaço ser a escolha de mais de 320 empresas. Contamos as trajetórias de duas empresas: a mais antiga gaúcha alocada no parque tecnológico, a DB, e uma das mais recentes a chegar no Tecnopuc, a Blue Ville.

Com 20 anos de diferença, ambas enxergaram no ecossistema de inovação mais que um espaço de trabalho. Para elas, assim como para o Jornal do Comércio, o Tecnopuc é um meio, uma ponte entre diferentes agentes do mercado que fomentam a inovação e a economia do Rio Grande do Sul .

A equipe do GE já está a todo vapor na nova redação, explorando todas as possibilidades do Tecnopuc. Que a nossa nova casa seja berço de conexões valiosas e de muitos insights importantes para empreendedorismo. Viva a inovação gaúcha!