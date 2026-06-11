Reunindo samba, futebol e empreendedorismo, evento no Centro Histórico transmite primeiro jogo do Brasil

No próximo sábado (13), ocorre o Samba da Figa (@osambadafiga), na Travessa do Passarinho, em frente a Casa de Cultura Mario Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. O evento, que busca unir samba e empreendedorismo, nesta edição contará com um telão que transmitirá o primeiro jogo do Brasil da Copa do Mundo 2026.

A iniciativa, que tem como local fixo o centro cultural Vila Flores, conta com algumas edições itinerantes. A proposta, além de reunir atrações musicais, é fortalecer a cena empreendedora local, através da Feira Realiza, que reúne empreendedores de diversos segmentos, como moda, acessórios, decoração e gastronomia.

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A programação deste sábado conta com a roda de samba com os grupos Puro Asthral e Samba do Arvoredo. O evento, gratuito e aberto ao público, ocorre a partir das 14h.