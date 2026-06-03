03 Junho 2026

Lista

LISTA: 10 hamburguerias para conhecer em Porto Alegre

Na última semana, foi celebrado o Dia Mundial do Hambúrguer. Hamburguerias temáticas, opções veganas e vegetarianas e, até mesmo, comida japonesa estão entre as diversas opções na Capital quando o assunto é um dos lanches mais amados do mundo. O 28 de maio já passou, mas sempre é tempo de comer um bom hambúrguer. Por isso, aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a lista com 10 hambuguerias para conhecer em Porto Alegre.