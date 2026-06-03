Soluções além das paredes da empresa

O que você pode aprender sobre empreendedorismo quando não está trabalhando? Essa foi a reflexão que o Explorar aqui ao lado, com os insights da empreendedora Fernanda Berté, do Brita e do Sofia Karaokê, me trouxe. Ela traça um paralelo entre correr uma maratona, feito conquistado por ela no último fim de semana, e comandar um negócio. E é interessante ver o quanto lições valiosas sobre o negócios podem estar escondidas, justamente, em um momento de pausa.

Muitas vezes, quem empreende tem essa sensação de ser engolido pelas inúmeras facetas que acompanham comandar um negócio. Criatividade, gestão de equipe, controle financeiro, tendências de mercado: são muitas as frentes que ocupam quem empreende, especialmente pessoas à frente de negócios menores. E a cilada nessa dinâmica pode estar em achar que todas as soluções para essas diferentes questões da rotina empreendedora vão ser solucionadas apenas ali, no escritório, na cozinha, no balcão.

Fernanda mostra que correr trouxe lições valiosas para o dia a dia dela enquanto empreendedora, inclusive apresentou o valor da pausa. Descansar é fundamental para um atleta de alta performance em qualquer esporte. Evita lesão e garante um bom rendimento a longo prazo. Nos negócios não é diferente. Buscar inspiração fora do ambiente da tua empresa pode ser aquele impulso que está faltando para encontrar as melhores soluções. Abrir horizontes e ter disponibilidade para aprender em diferentes lugares pode ser fundamental para a corrida empreendedora.