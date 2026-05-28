Nem tudo precisa ser uma performance

Qual foi a última vez em que a performance não foi um fator determinante para escolher uma atividade ou um hobby? Parece que, na era das redes sociais, desaprendemos a fazer algo focando apenas no nosso bem-estar. Tudo vira performance. Cerâmica, aprender uma língua, tocar um instrumento, praticar um esporte. Muitas vezes, deixa-se de experimentar algo novo pelo medo de não fazer bem feito, como se existisse uma patrulha fiscalizando resultados.

E o pior é que talvez exista, composta por nós mesmos, rolando o feed nas redes sociais, julgando a performance alheia para tudo. Mas esse caminho é perigoso, porque praticar essas atividades é importante por diferentes perspectivas.



Para a saúde, aprender algo novo ao longo da vida é imprescindível para manter o cérebro em movimento. Na perspectiva do trabalho, respeitar momentos de descompressão, de relaxamento, é importante para manter a mente fresca e, inclusive, mais produtiva nos momentos certos.

