Conexões internacionais e atenção às tendências: como manter relevância local no mercado da beleza

Recentemente, o Bruse Experience, espaço de beleza de Porto Alegre, sediou o lançamento do novo posicionamento global da Sebastian Professional no Sul do País, em um evento que reuniu moda, comportamento, técnica e experiências imersivas inspiradas na campanha internacional Shape Yout World. A parceria reforça uma visão que faz parte do DNA do espaço de beleza, localizado no bairro Petrópolis, desde a sua fundação: conectar o mercado local aos movimentos mais relevantes da beleza global sem perder autenticidade, identidade e conexão com o público.

Acompanhar movimentos internacionais deixou de ser apenas inspiração e passou a ser estratégia para negócios que desejam manter relevância local. No universo da beleza, estar atento ao que acontece globalmente é fundamental para compreender novos desejos de consumo, comportamento e formas de expressão.

O verdadeiro diferencial está na capacidade de traduzir referências internacionais para a realidade e identidade do público local. “Hoje, os consumidores procuram marcas com linguagem própria, posicionamento claro e experiências que façam sentido culturalmente. A beleza deixou de ser apenas estética e passou a ocupar um espaço importante de identidade, comportamento e autoexpressão. Ao mesmo tempo, é essencial manter a autenticidade. No Bruse, acreditamos muito nessa troca entre visão global e experiência local” , explica Gabriela Mayer.

Segundo Gabriela, alguns movimentos têm se destacado globalmente e ajudam a entender os novos caminhos da beleza:

1. Experiências mais imersivas e sensoriais dentro dos salões: os espaços de beleza deixaram de ser apenas locais de atendimento e passaram a investir em ambientação, música, aroma, design e experiências que criam conexão emocional com o cliente.

2. Integração entre moda, beleza e comportamento: cabelo, maquiagem e styling acompanham cada vez mais os movimentos da moda e da cultura contemporânea, reﬂetindo estilo de vida, referências estéticas e expressão pessoal.

3. Valorização da individualidade e da autoexpressão: cresce a busca por uma beleza menos padronizada e mais conectada à identidade de cada pessoa, respeitando características, personalidade e diferentes formas de expressão.

4. Produtos multifuncionais, que unem tratamento e styling: o consumidor busca praticidade e performance. Fórmulas híbridas, que tratam os ﬁos enquanto ajudam na ﬁnalização e construção de textura, ganham cada vez mais espaço.

5. Fortalecimento da experiência como parte essencial do serviço: hoje, o atendimento vai além da técnica. A forma como o cliente é recebido, atendido e se sente durante toda a jornada passou a ter papel fundamental na percepção de valor da marca.