Projeto que revitaliza instituições em um dia chega à 50ª obra no RS

Incomodada com o alto volume de entulho e materiais em boas condições — como pias, pisos, vasos e torneiras — descartados nas obras de seus clientes, a arquiteta Aline Fuhrmeister criou, há 10 anos, a DU99, iniciativa de impacto social que reforma, em apenas um dia, instituições sociais que beneficiam a comunidade local de forma ampla, como escolas, asilos, abrigos para animais, postos de saúde e centros comunitários.

Neste sábado (23), Aline realizará sua 50ª entrega de revitalização arquitetônica, desta vez em Santo Antônio da Patrulha, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Inês. A ação comemorativa envolverá 50 voluntários, misturando moradores da comunidade, pessoas ligadas à escola, voluntários vindos de Porto Alegre e colaboradores da Guimarães Alimentos, empresa que patrocinará a quarta obra do projeto na cidade.

Esse é o modus operandi que torna o projeto viável: marcas financiam a ação em si — como Soprano, Guimarães Alimentos e SLC Agrícola — ou doam seus produtos em escala — como a Tintas Coral, que fornece as tintas para todas as reformas.

Aline Fuhrmeister trabalha há mais de 25 anos com arquitetura Let's Golden/Divulgação/JC

Portanto, em conjunto com o capital financeiro, entra o capital humano. Os próprios funcionários das empresas atuam ativamente como voluntários, criando um engajamento que se reverte em boas práticas organizacionais, como o team building — intervenções envolvendo tarefas colaborativas que melhoram a eficácia da equipe e definem papéis dentro dos times — e melhores níveis de ESG.

"Chegamos num patamar em que as empresas nos procuram para que a gente seja o braço de responsabilidade social delas. E isso acaba virando estratégia para as organizações, porque os colaboradores, atuando como voluntários, fazem parte dessa transformação social, e isso se reverte em dados de sustentabilidade", aponta a arquiteta, que, nessa seara, estabeleceu uma rede corporativa engajada com pautas ESG, reunindo mais de 20 patrocinadoras e 50 apoiadoras.

No princípio, porém, nem sempre foi assim. Aline batia de porta em porta nas empresas para angariar doações. O projeto começou com uma média de quatro reformas por ano e, hoje, o ritmo é acelerado, gerando de uma a duas reformas sociais por mês — apenas em 2024, foram 20, o maior número até então, e, em 2025, 13.

"Deu muito certo, porque, já no começo, eu tive a oportunidade de ser vista na mídia, o que ajudou a atrair empresas interessadas no que fazíamos. Existe muito resíduo e, ao mesmo tempo, um grande desejo das empresas de atuar com responsabilidade social", comenta Aline, que atua há mais de 25 anos com arquitetura.

Projeto já reformou instituições sociais em seis cidades da Região Metropolitana Golden Branding &Content/Divulgação/JC

Apenas nos últimos dois anos, a DU99 captou e aplicou mais de R$ 2 milhões em benfeitorias. A iniciativa de Aline já beneficiou seis municípios gaúchos: Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Santo Antônio da Patrulha. Considerando o recorte entre 2024 e o primeiro trimestre deste ano, mais de 24 mil pessoas foram contempladas e mais de mil indivíduos arregaçaram as mangas para ajudar essas comunidades.

As reformas acontecem sempre aos sábados e funcionam como um "programa de TV", necessitando de apenas oito horas de trabalho, como descreve a arquiteta. "A gente chega de manhã, trabalha o dia inteiro e entrega tudo pronto ao final do dia", explica.

Ainda para este ano, já está programada a reforma de uma escola no município de Caxias do Sul. Esta ação específica será financiada pela empresa de soluções em construção civil, Soprano, que possui sede na cidade e tem o desejo de beneficiar a comunidade local.

"Para as empresas, reformar, por exemplo, escolas dentro do seu município, da sua comunidade, faz todo o sentido", enxerga Aline.