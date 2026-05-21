Rechear e comer pastéis, hambúrgueres, cachorros-quentes e sorvete à vontade por um preço único. Essa é a proposta do Circuito Gastronômico (@circuitogastronomico_poa), buffet livre localizado na Hípica, Zona Sul de Porto Alegre, que opera no modelo self-service, no qual o próprio cliente monta, de acordo com sua preferência, a base do pastel com condimentos entre mais de 20 sabores disponíveis. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria completa.
Gastronomia
Buffet na Zona Sul aposta em self-service de pastéis com mais de 20 sabores
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