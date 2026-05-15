Unindo assados e vinhos, festival em Porto Alegre celebra cultura e culinária uruguaia 

Para além da proximidade geográfica, o Uruguai se aproxima do Rio Grande do Sul quando o assunto é culinária também. Unidas pelo amor aos assados e aos vinhos, as duas culturas se encontrarão no Festival Tannat & Cordero. Organizado pela Wine Locals, uma das principais plataformas brasileiras dedicadas ao enoturismo na América Latina, a iniciativa irá ocupar o pavilhão da antiga fábrica Guahyba, novo prédio do Instituto Caldeira.

O evento contará com a presença de 12 das principais bodegas uruguaias para uma tarde dedicada à uva Tannat, além de explorar a versatilidade da carne de cordeiro. O Grupo 20Barra9 será o responsável pela parte gastronômica do festival, utilizando exclusivamente cortes certificados pelo selo Uruguay Lamb. A proposta do menu é apostar em quatro preparos técnicos do cordeiro.

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Entre os pratos estão o cordeiro na brasa acompanhado de legumes, o risoto de cordeiro e o clássico sanduíche uruguaio de cordeiro . O evento também contará com uma opção vegana no menu. Para a sobremesa, a panqueca com doce de leite uruguaio é a opção.

Os ingressos para o festival estão disponíveis no site da Wine Locals e custam a partir de R$ 350,00. O ingresso dá direito a um ticket por bodega para provar um rótulo de cada um dos expositores, além de quatro tickets que dão direito às quatro opções culinárias do menu do evento.

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