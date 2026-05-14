A hora de empreender pode ser agora

caminhos para empreender após os 40 anos O Summit Empreender 40+ aconteceu ontem em Porto Alegre. No evento, fiz a mediação de um painel sobre oscom Cassius Othoran, assessor responsável pelo Escritório de Projetos do Badesul, e com Cristiana Escobar, gerente de Relacionamento com Cliente e Canais Digitais do Sebrae-RS.

O painel — assim como o evento — despertou muitos insights sobre as vantagens e os desafios de empreender nessa faixa etária. Cristiana e Cassius compartilham a perspectiva do contato com os profissionais que buscam as entidades: mais maduros, com bases mais sólidas e com projetos que são construídos menos no impulso e mais no propósito.

O envelhecimento da população deixa muitas reflexões sobre o mercado de trabalho. Até quando é possível se reinventar, começar uma nova trajetória, apostar num novo rumo? A resposta é: sempre é tempo. Não dá para minimizar os desafios. Um profissional que decide empreender depois dos 40, 50, 60 já tem uma trajetória. Não começa do zero: tem bagagem. E isso pode ser o grande diferencial.

É claro que não dá para ficar para trás, manter-se atualizado é fundamental, assim como formar equipes diversas, com pessoas de diferentes idades com repertórios múltiplos. Mas isso não deve ser um entrave, pode ser até um combustível.

Durante o painel, Cassius ressaltou sobre entendermos os ciclos da vida e o que cada um exige. Dar valor à própria experiência e respeitar a bagagem acumulada ao longo dos pode ser estratégico para empreender.