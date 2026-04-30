Oferecer o que o mercado demanda

Muitos são os caminhos e as dicas para começar um negócio. Decidir em que segmento investir e entender o que vai diferenciar aquela empresa de outras propostas pode ser um processo desafiador. Mas talvez a resposta seja mais simples que as muitas receitas compartilhadas por aí: escutar o mercado.

É claro que se sabe de trás para frente que empreender é oferecer soluções para dores da sociedade. Mas isso não pode ser um clichê, tem que ser um movimento ativo. Entender o que o mercado realmente precisa naquele segmento, quais são as propostas que já existem e quais as brechas deixadas por elas é fundamental. Sem isso, essa oferta dificilmente encontrará o público-alvo e, mais ainda, um público consistente o suficiente para garantir vida longa àquele negócio.

Na Página Central desta edição, contamos histórias de estúdios voltados à produção audiovisual que estão em expansão. A pandemia de Covid-19, momento em que o digital se impôs em nossas vidas, foi um divisor de águas para esses empreendedores, assim como a crescente demanda de criação de conteúdo por influenciadores e comunicadores. Cruzando as histórias, é possível observar que tanto o processo de ampliar e agregar novas frentes quanto o surgimento dos negócios têm um ponto em comum: entender as mudanças que estão acontecendo e criar soluções, das mais nichadas às abrangentes, que atendam de fato o público.

Abrir um negócio ou ampliar uma operação existente são decisões que passam pela compreensão das tendências e do público.