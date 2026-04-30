Dicas de Jorge Aita para longevidade de um negócio familiar

Após mais de quatro décadas à frente do restaurante Santo Antônio, em Porto Alegre, o empresário Jorge Aita inicia um novo ciclo profissional e passa a atuar como palestrante no mercado corporativo, especialista em sucessão familiar, referência em longevidade empresarial e porta-voz da cultura do churrasco gaúcho.

Representante da terceira geração da família à frente do negócio fundado em 1935, Aita consolidou recentemente a transição para a quarta geração, que hoje conduz a operação do restaurante. “O Santo Antônio está em boas mãos. Agora, o compromisso é compartilhar aprendizados com outras famílias empresárias. Conhecimento só vale quando é dividido”, explica.

A palestra Como manter um restaurante relevante por 90 anos reúne aprendizados práticos sobre longevidade empresarial, governança familiar, formação de sucessores e equilíbrio entre tradição e inovação. “Negócios familiares não sobrevivem por acaso. Eles são construídos com intenção, disciplina e sensibilidade ao longo do tempo. Assim como um bom churrasco, a gestão exige técnica e intuição: há método, há experiência, mas o ponto certo depende de entender o tempo do negócio.” O contato para palestras é pelo (51) 3222-3130.

Confira as dicas do empreendedor:

1. Transição Geracional

Preparar quem vai assumir o negócio leva tempo, convivência e muita prática no dia a dia. É assim que a nova geração ganha espaço de verdade, pelo que faz, não só pelo sobrenome. Quando a sucessão é bem feita, ela deixa de ser algo imposto e acontece de forma natural, quase como uma passagem de bastão. Cada geração traz algo diferente : quem já está há mais tempo contribui com experiência, enquanto os mais novos chegam com energia e ideias frescas. Esse equilíbrio é o que mantém o negócio vivo, garantindo não só a continuidade, mas também sua renovação.

2. Cultura e Liderança

A cultura é o alicerce que sustenta um negócio familiar ao longo do tempo, e a liderança tem o papel de mantê-la viva enquanto faz a empresa evoluir. Preservar os valores de quem começou tudo é fundamental , pois eles representam a identidade construída ao longo da história, mas isso não significa resistir à mudança. Pelo contrário, inovar faz parte da continuidade, seja reposicionando a marca ou melhorando a experiência do cliente. No fim, liderar é muito sobre sensibilidade: entender o momento certo de manter o que sempre funcionou e quando é hora de mudar.

3. Profissionalização da sucessão

Para o negócio familiar crescer de forma sustentável, é importante trazer mais profissionalismo para a gestão, principalmente na sucessão. Na prática, isso significa deixar claro como os familiares entram na empresa, como podem crescer dentro dela e quem é responsável por quê. Ter essas regras bem definidas deixa o negócio mais organizado e preparado para o futuro.