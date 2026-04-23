A expectativa nem sempre é a realidade — e tudo bem

Expectativa e realidade: uma piadinha de rede social pode ser facilmente aplicada aos negócios. Afinal, o que se espera e prospecta na hora de iniciar um negócio nem sempre é o que acontece ao longo do percurso. E não apenas por um viés negativo: a realidade pode ser muito melhor que a projetada inicialmente, o que pode ser igualmente desafiador.

Nesta edição, falamos sobre negócios que completaram o primeiro ano de operação. Os 12 meses mais emblemáticos de um negócio: tirar uma ideia do papel, apresentar para o público, conquistar uma clientela e consolidar uma marca — tudo isso lidando com aquilo que não é possível antecipar. No nosso contato com empreendedores, já conhecemos situações das mais diversas. Negócios que viralizaram e angariaram longas filas e tiveram de lidar com clientes ansiosos, movimento intenso, muitas vezes maior que a capacidade da equipe. Há também os que se preparam para bombar, mas se deparam com uma realidade diferente, precisando recalcular a rota, repensar a divulgação e encontrar novos meios de encontrar o público-chave.

Ter um plano de negócio para o primeiro ano de operação é fundamental, mas é preciso também estar atento ao que acontece pelo caminho. Deixar para reavaliar algum ponto importante apenas após o primeiro ano pode impactar o negócio. Entender o que realmente foi abraçado pelo público e desapegar daquelas ideias que na teoria eram incríveis, mas na prática não geraram conexão precisa estar no modus operandi do empreendedor nesse primeiro ano de operação.